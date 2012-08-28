В Киеве горела девятиэтажка: погибли два человека

{1-}В Деснянском районе Киева на Лесном проспекте,11, произошел пожар в жилом доме. Загорелась однокомнатная квартира на 9-м этаже девятиэтажки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Украины в г. Киеве, во время пожара погибли два человека.

Сейчас происходит идентификация тел погибших, в частности известно в настоящее время, что один из них - 1941 года рождения.

Более подробной информации о наличии пострадавших в результате пожара и причин ее возникновения, в пресс-службе ГУ МЧС Украины столицы пока не сообщают.

Фото nua.in.ua

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