Украина на 41% обновила состав паралимпийской сборной

{1-} Состав сборной Украины на XIV Паралимпиаде в Лондоне будет самым многочисленным за всю историю участия нашей страны в турнире – 155 паралимпийцев.





На играх-2012 за Украину будут выступать 64 новых атлета. Всего же в Лондон поедут 155 паралимпийцев, которые будут представлены в 12 из 19 видах спорта. Так, в академической гребле Украину представят 8 спортсменов и рулевой, волейбол сидя – 11 спортсменок, дзюдо – 7 спортсменов, легкая атлетика – 34 спортсмена, настольный теннис – 7 спортсменов, пауэрлифтинг – 6, плавание – 46 спортсменов, пулевая стрельба – 6 спортсменов, 4 мужчины и 2 женщины, стрельба из лука – 7 спортсменов, фехтование на колясках – 7 спортсменов, футбол ДЦП – состав, необходимый для выступления на таких соревнованиях, велоспорт – один спортсмен (трэк, шоссе).



На Паралимпиаде в Пекине, Украина заняла итоговое 4-ое место после Китая, США и Великобритании.



Призовые паралимпийцев составят $125 тыс за «золото», $80 – за «серебро» и $55 за «бронзу».



Напомним, что Паралимпийские игры стартуют 29 августа в Лондоне, а завершатся 9 сентября.



Напомним, на ХХХ Летних Олимпийских играх Украина завоевала 20 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Если сравнивать с Олимпиадой в Пекине в 2008 году, состав национальной команды обновился на 41%, пишет НБН На играх-2012 за Украину будут выступать 64 новых атлета. Всего же в Лондон поедут 155 паралимпийцев, которые будут представлены в 12 из 19 видах спорта. Так, в академической гребле Украину представят 8 спортсменов и рулевой, волейбол сидя – 11 спортсменок, дзюдо – 7 спортсменов,– 34 спортсмена, настольный теннис – 7 спортсменов, пауэрлифтинг – 6,– 46 спортсменов, пулевая стрельба – 6 спортсменов, 4 мужчины и 2 женщины, стрельба из лука – 7 спортсменов, фехтование на колясках – 7 спортсменов, футбол ДЦП – состав, необходимый для выступления на таких соревнованиях, велоспорт – один спортсмен (трэк, шоссе).На Паралимпиаде в Пекине, Украина заняла итоговое 4-ое место после Китая, США и Великобритании.Призовые паралимпийцев составят $125 тыс за «золото», $80 – за «серебро» и $55 за «бронзу».Напомним, что Паралимпийские игры стартуют 29 августа в Лондоне, а завершатся 9 сентября.Напомним, на ХХХ Летних Олимпийских играх: 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.