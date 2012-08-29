Обзор всех матчей Лиги чемпионов

{1-}Во вторник, 28 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов. В групповой этап прошли Брага, Динамо Загреб, Андерлехт, БАТЭ и Малага.

Удинезе не смог пройти Брагу

В серии пенальти португальская команда добыла путевку в групповой турнир.

Удинезе Италия – Брага Португалия 1:1 (первый матч – 1:1) 4:5 по пенальти

Гол: Пабло Армеро (25) - Рубен Микаэл (72)

Пенальти: 1:0 Домицци, 1:1 Лима, 2:1 Пинци, 2:2 Куштодиу, 2:2 Майкосуэл (вратарь), 2:3 Эдер, 3:3 Армеро, 3:4 Пауло Сезар, 4:4 Ди Натале, 4:5 Рубен Микаэль

Удинезе: Бркич, Бенатия, Ларангейра, Домицци, Армеро, Виллианс (Агеманг-Баду, 46), Перейра (Паскуале, 69), Пинци, Баста, Фаббрини (Майкосуэл, 81), Ди Натале

Брага: Бету, Пауло Винисиус, Исмаили, Дуглао, Моссоро (Эдер, 107), Куштодиу, Аморим (Рубен Микаэл, 60), Салино, Угу Виана, Лима, Алан (Пауло Сезар, 94)

Динамо З побеждает Марибор и выходит в ЛЧ

В выездном поединке загребское Динамо во второй раз сумело обыграть словенцев и оформить себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Марибор Словения – Динамо Загреб Хорватия 0:1 (первый матч – 1:2)

Гол: Тонел (12)

Удаление: Таварес (Марибор, 85)

Марибор: Я.Ханданович, Аргус, Райчевич, Меяч, Милец, Мертель, Филипович (Мезга, 47), Цвиянович, Ибраими (Комазец, 70), Берич, Таварес

Динамо Загреб: Келава, Ибаньес, Шимунич, Вида, Тонел, Бадель, Адеми (Калелло, 47), Саммир (Крстанович, 83), Пиварич, Бечирай (Леко, 46), Чоп

Яковенко помог Андерлехту пройти АЕЛ

Бельгийский "Андерлехт" вышел в групповой этап Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей кипрский АЕЛ.

Андерлехт Бельгия – АЕЛ Кипр 2:0 (первый матч – 1:2)

Гол: Кану (81), Александр Яковенко (89)

Андерлехт: Прото, Василевски, Одои (Юхас, 80), Куяте, Дешахт, Биглия, Жилле (Бруно, 74), Клестан, де Суттер (Яковенко, 65), дос Сантос да Роша, Мбокани

АЕЛ: Дегра, Айроза, Уон, Доса Жуниор, Карлитуш, Николау, Деде, Руи Мигель (Майкон Араужо, 79), Эдмар Силва (Диксон, 62), Монтейру (Жилберту, 37), Вуо

БАТЭ в третий раз в истории вышел в ЛЧ

В Израиле клуб из Беларуси удержал преимущество, обеспеченное в первом матче.

Ирони Кирьят-Шмона Израиль – БАТЭ Беларусь 1:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Ласло Ленче (67) - Александр Павлов (90)

Ирони Кирьят-Шмона: Амос, Цедек, Хассарми, Габай, Газаль, Рочет (Бадаш, 55), Леви, Тасевски (Элиша, 63), Салалик (Абед, 61), Абухацира, Ленче

БАТЭ: Горбунов, Бордачев, Поляков, Радьков, Симич, Лихтарович (Юревич, 60), А. Володько, Сиваков (Олехнович, 83), А. Глеб (Павлов, 63), Родионов, Мозолевский

Малага — участник группового этапа

Малага при всех своих финансовых сложностях проходит в групповой этап Лиги чемпионов, а Панатинаикос отправляется в Лигу Европы

Панатинаикос Греция – Малага Испания 0:0 (первый матч – 0:2)

Панатинаикос: Карнезис, Винтра, Веласкес, Андре Пинту, Спирополус, Христодулопулос, Кацуранис (Маринос, 71), Бермудес, Зека (Мавриас, 46), Сиссоко, Форнароли (Точе, 73)

Малага: Кабальеро, Хесус Гамес, Велигтон, Демичелис, Монреаль, Тулалан, И. Камачо, Хоакин (Портильо, 90), Иско, Элизеу (Дуда, 88), Олинга (Хуанми, 63)