Кот британского премьера поймал первую мышь

{1-} Кот Ларри, которого семья британского премьера Дэвида Кэмерона около полутора лет назад взяла из приюта ради ловли грызунов, впервые оправдал свое "назначение". Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя канцелярии главы правительства Великобритании, Ларри поймал свою первую мышь.

Семья премьер-министра взяла четырехлетнего кота из столичного приюта для бездомных животных в Баттерси. Основными "должностными обязанностями" питомца должна была стать охота на грызунов. Согласно данной в приюте характеристике, у Ларри "ярковыраженные повадки хищника", которые он приобрел во времена бездомной жизни на улицах Лондона, пишет NEWSru.com.

Идея завести крысолова появилась у Дэвида Кэмерона после того, как он заметил большую крысу, пробежавшую мимо знаменитой черной двери на Даунинг-стрит, 10. Произошло это во время прямого телеэфира прямо за спинами журналистов.

Однако до последнего времени Ларри не слишком успешно справлялся со своей работой: его не раз упрекали в недостаточном усердии в борьбе с мышами. К примеру осенью прошлого года во время ужина в столовой в резиденции премьера в углу помещения была замечена мышь. Кэмерон запустил в нее серебряной вилкой, но промахнулся. Ларри на месте не оказалось.

Сегодня же кот наконец проявил себя как настоящий охотник: свой "трофей" Ларри принес прямо на крыльцо резиденции главы британского правительства. Получил ли он награду, в канцелярии премьера не уточнили.

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