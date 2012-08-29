Беспрецедентный случай в Украине: медсестра призналась в подмене детей

{1-} В Винницкой области произошел беспрецедентный в Украине случай. Медсестра перед смертью рассказала, что 20 лет назад в роддоме поменяла детей – родители нашли своих дочек, но остались с чужими



Правда открылась лишь 10 лет спустя, и теперь у 20-летних Ольги А. из села Леткивка и Юлии Б. из села Тростянчик по две мамы и по два папы, пишет «Сегодня».

В этих селах, матери девочек рожали в одном роддоме, но выписались с разницей в несколько дней. Дома обе обнаружили, что фамилии на бирочках – чужие, но медики заверили, что отдали матерям именно их малышек. По истечении десятилетия о подмене проговорилась перед смертью одна из медсестер, после чего и без того сомневающиеся мамы начали свое расследование. Найдя друг друга (семьи жили в соседних селах), они поразились тому, насколько их дочери были похожи на «новых» мам и отличались от родителей, которые их увезли из роддома. Обе семьи заказали ДНК-экспертизу, которая подтвердила: их дети воспитывались в чужих семьях. 10-летним дочерям решили рассказать правду.



«Нас посадили за стол и рассказали, что в роддоме нас подменили. После подарили одинаковые игрушки и сказали, что отныне мы — сестры. И мамами и папами называть будем обеих мам и пап», — рассказывала Юлия. В остальном все решили оставить по-старому... Обе девочки теперь уже студентки.



Отец Ольги, Александр, комментировать ситуацию отказался, о другом главе семейства соседи говорят, что тот, узнав о подмене, поседел едва ли не за день. «Но сейчас, когда время зализало раны, семьи дружат, – рассказывают односельчане. – Говорят, в 1992-м в роддоме было очень холодно, тем более в феврале, когда родились эти девочки. Поэтому новорожденных пеленали настолько, что узнать их было сложно».



«Для обеих семей эта история сначала была шоком, да и сейчас – больной вопрос, поэтому они неохотно общаются на эту тему. Но, как бы там ни было, и первые, и вторые супруги – люди мужественные», – считает замглавы Тростянецкой райадминистрации Леонид Остапчук.



По его словам, узнав о подмене, семьи пробовали судиться, однако было поздно – больничные архивы якобы затопило, да и срок исковой давности истек... Отсудили только компенсацию по расходам на ДНК-экспертизу.



Одна из девушек, Юля все-таки решилась ответить на вопрос о взаимоотношениях их семей: «То, что пишут про дружбу наших семей, – это лишь формальность. Я долго колебалась, считать ли Олю сестрой, очень ревновала, но со временем вроде все прошло. Честно говоря, лучше было бы ничего не знать...».

фото: advising.kiev.ua



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