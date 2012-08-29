В США ураган «Исаак» достиг Луизианы: скорость ветра достигает 130 км/час

В США ураган первой категории «Исаак» в ночь на 29 августа достиг юго-восточного побережья Луизианы.

Скорость ветра в эпицентре урагана в настоящее время достигает 130 километров в час. По прогнозам метеорологов, в ближайшие часы она может увеличиться, и «Исааку» может быть присвоена вторая категория по шкале Саффира-Симпсона, пишет ://lenta.ru/ http://lenta.ru/news/2012/08/29/landfall/

О жертвах и разрушениях на данный момент не сообщается, однако «Исаак» уже стал причиной отключения электричества у примерно 100 тысяч жителей Луизианы. В настоящее время ураган с медленной скоростью движется вдоль побережья и в ближайшие часы должен достигнуть Нового Орлеана.

Мэр Нового Орлеана, сообщает заявил, что власти не ожидают для города последствий, подобных причиненным ураганом «Катрина» в 2005 году, однако призвал жителей проявлять бдительность и избегать улиц, которые могут быть затоплены.

Ранее, 28 августа, президент США Барак Обама объявил режим чрезвычайного положения в штате Луизиана.

Ранее «Главред» сообщал, что в США тысячи жителей Флориды остались без света из-за урагана «Айзек». Ожидается, что он усилится до циклона, когда достигнет американского континента. Люди забивают дома на островах Флорида-Кис и пытаются перебраться на материк, из-за чего на автомобильных трассах выстроились длинные очереди.

видео: podrobnosti.ua

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