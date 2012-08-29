Бунт в милиции: бойцы "Беркута" восстали против поборов начальства

На Сумщине бойцы спецподразделения "Беркут" обвиняют своего командира в коррупции, взяточничестве и репрессиях. Когда половина личного состава заявила о ежемесячных "поборах" в коллективном обращении, под которым подписались 30 человек, руководство создало им невыносимые условия службы и грозит увольнением, сообщает ТСН.

По новым правилам 150 гривен ежемесячно с каждого сумские "беркутовцы" отдавали своему командиру после повышения зарплаты. Это продолжалось почти год, пока весь личный состав не взбунтовался.

По словам сотрудников спецподразделения рассказали: "Кто сдавал по 150 гривен, тому давали полную зарплату, а кто отказывался сдавать деньги, с того вычитывали из зарплаты от 600 то 1000 гривен. Эту сумму сдавало все подразделение в количестве 57 человек".

"Беркутовцы" убеждают, что огласки не хотели, поэтому сначала решили рассказать о "поборах" руководителю областной милиции, впрочем, говорят, результат оказался неожиданным.

"Нас пришло не менее 30 человек, мы зашли к начальнику управления, он сказал, что в этих вопросах разберется. После этого к нам приехала проверка, но не из-за поборов денег, а по профподготовке, и после этого нам "повесили" 41 выговор, и одним приказом наказали 41 человека", - рассказывает "беркутовец", скрывая свое лицо.

В настоящее время командир, которого подчиненные обвиняют в поборах, в отпуске. Вместо него конфликт комментируют в милиции. Назвать виновных не готовы, но уверяют, что заинтересованы в объективном расследовании. И на момент проверки, командира отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Руководитель ССО УМВД в Сумской области Эльвира Биганова заявила: "Инспекцией по личному составу была проведена проверка, все материалы служебного расследования направлены в прокуратуру. Сейчас ждем результатов для принятия соответствующих кадровых решений".

Пока шла проверка, в рядах спецподразделения начались притеснения и запугивания самых активных бунтарей, рассказывают бойцы. Это заставило их обратиться в прокуратуру.

"Когда милиционер требует деньги - это уже не милиционер, а коррупционер. Больше всего возмущает в этой ситуации то, что прикрывают одного человека, а страдают более 30 сержантов", - рассказывает "беркутовец" на условиях анонимности.

В прокуратуре коллективное заявление приняли, впрочем, о результатах, говорят, говорить рано.

Сотрудники сумского спецподразделения "Беркут" не собираются отступать. Говорят, что если дела не решат на региональном уровне - поедут в Киев - к министру внутренних дел.

видео:tsn.ua

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