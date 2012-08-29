Членам преступной группы, получавшим многомиллионные кредиты, грозит до 12 лет

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Львовская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группировки, которая незаконно получила в банках кредиты на суммы: более 100 млн грн, 12 млн дол США и 85 тыс. евро, передает УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в состав ОПГ входили пять человек, которые на протяжении 2006–2008 годов незаконно получали и присваивали кредитные средства банковских учреждений в городе Львове.

В ходе расследования установлено, что преступное объединение с целью незаконного получения кредитов в банковских учреждениях организовал бывший руководитель ряда предприятий Львовской области и вовлек в него четыре человека, двое из которых - частные нотариусы.

Как отмечается в сообщении, досудебным следствием доказано 56 фактов противоправной деятельности, заключавшихся в предоставлении банковским учреждениям г. Львова неправдивых сведений об отсутствии кредитных обязательств, отсутствии обременений на имущество подконтрольных юридических лиц, которое передавалось в ипотеку банкам, в результате чего незаконно они получили кредиты на суммы: более 100 млн грн, 12 млн дол США и 85 тыс. евро.

Получены кредитные средства обвиняемые не вернули, чем нанесли ущерб банковским учреждениям на вышеуказанные суммы.

Уголовным кодексом Украины за совершение данных преступлений предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. На их имущество стоимостью 108 млн грн наложен арест с целью последующей конфискации, - отмечают в пресс-службе прокуратуры.

фото: torange.ru

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