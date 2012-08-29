Народный синоптик предсказал Украине целых четыре месяца осени

{1-}В этом году осень побалует украинцев теплом и комфортными погодными условиями.

Об этом заявил народный синоптик Валерий Некрасов в комментарии Главреду.

По его словам, осень будет продолжительной, целых четыре месяца – с сентября по декабрь и уступит место зиме – только после Нового года.

Валерий Некрасов также прогнозирует, что в сентябре будет лето, и только в конце месяца немного похолодает.

«До 20-х чисел сентября будет отличное лето. Средняя температура составит +20-22 градуса, то есть жары не будет. Нас ждёт обычная комфортная осень. Октябрь тоже будет прохладным, с ветрами переменных направлений и осадками в норме. Холодным он не будет – просто прохладным. В ноябре будет облачно и с заморозками, которые появятся приблизительно в 20-х числах», – рассказал синоптик.

Синоптик также успокоил тех, кто запланировал отпуск в Карпатах и Крыму в сентябре-октябре, заверив, что отдых в это время будет достаточно комфортным, и до конца сентября можно будет купаться. В Карпатах же, по словам Валерия Некрасова, будет «приятное бабье лето, комфортные условия и в октябре, когда можно будет ходить за грибами».

О том, какой будет погода этой осенью, читайте ЗДЕСЬ: Погода осенью: сколько продержится тепло в Украине

фото: glavred.info/

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