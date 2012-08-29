Из-за плохой жизни украинцы стали пить больше водки

{1-} В Украине растет потребление водки, в свою очередь продажи вина и пива сильно уменьшились. За первое полугодие 2012 в стране было продано водки на 20% больше, чем годом ранее. Участники рынка объясняют это достижение в первую очередь сокращением доли теневого рынка. Однако эксперты считают, что спрос повышается на фоне снижения уровня жизни, и ожидают дальнейшего роста потребления крепкого алкоголя, пишет Коммерсант-Украина.

В январе-июне 2012 года в Украине увеличилось производство водки на 15,1%, до 15,43 млн дал, из которых на внутреннем рынке продано 12,99 млн дал, что на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост реализации водки на внутреннем рынке связан в первую очередь с сокращением доли теневого рынка, считает председатель совета директоров компании Nemiroff Александр Глусь. По данным Государственной налоговой службы, в 2011 году доля нелегальной алкогольной продукции составила порядка 20%. Минфин оценивает ее в 40%.

Директор российской исследовательской компании ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что продажи водки в Украине растут из-за снижения уровня жизни.

"Как показывает мировая практика, с проявлением кризисных явлений в стране падает потребление слабоалкогольной продукции — пива, вина, и растет потребление недорогого крепкого алкоголя. Это то, что сейчас наблюдается в Украине",— отмечает он.

В ассоциации "Укрпиво" подтвердили, что в январе-июне потребление пива снизилось на 2%. По словам директора ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Сергея Михалечко, продажи вина вообще упали на четверть.

"Вино всегда было индикатором финансового состояния населения страны. Если в 2007-2008 годах, до мирового финансового кризиса, в Украине ежегодно потреблялось 6-6,5 л вина на человека, то сейчас — порядка 3 л",— говорит он.

По мнению Дробиза, дальнейшее падение благосостояния людей продолжит стимулировать рост потребления крепкого алкоголя.

Ранее Главред также сообщал, что депутаты снова хотят увеличить налог на «вредные привычки» — употребление спиртного и курение.

Так за 0,5 водки украинцы будут доплачивать гривну, а за пачку сигарет - 20 копеек.

Народный депутат, глава комитета ВР по финансам, банковской деятельности и налогам Виталий Хомутынник предложил с 1 января 2013 года поднять акцизный сбор на алкоголь на 11,2%, сигареты – на 7,9%.

Фото: svit24.net

Новости по теме:

В Украине почти на треть подорожает водка – СМИ

Бензин, водка и сигареты снова подорожают

В Украине снова подорожают водка и сигареты

В России резко подорожала водка