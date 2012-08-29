В Украине штормовое предупреждение: град, шквалы и 3-метровые волны на Днепре

{1-} В среду, 29 августа, на территории Украины ожидаются грозы, шквальный ветер и град. По всей Украине объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили в МЧС Украины, в восточных областях ожидаются шквалы 25-30 м / с, крупный град.

Кроме того в течение суток на Кременчугском водохранилище ожидается северо-западный ветер 18 23м / с, высота волн 300-350см.

В центральных, восточных областях, в южной части и на севере Левобережья ожидаются сильные дожди, в отдельных пунктах - крупный град и шквальный ветер 25-30 м/с.

Напомним, ранее на 27-29 августа Министерство чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение по всей Украине.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь 27 августа, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 130 населенных пунктов на западной Украине.

Без электричества остались 45 населенных пунктов в Ровенской, 33 – в Волынской, 29 – в Тернопольской, 23 – во Львовской областях.

фото: cxid.info

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