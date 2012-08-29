{1-}Сегодня, 29 августа, в Лондоне стартуют XIV летние Паралимпийские игры, передает РИА «Новости».
В этом году в Паралимпийских играх примут участие 4,2 тысячи атлетов из 165 стран. Паралимпийские игры завершатся 9 сентября.
Соревнования включают около 20 видов спорта, которые стали возможны благодаря развитию технологий та разработке новых приспособлений.
Ведущие позиции в паралимпйиском спорте занимают сборные Китая, Великобритании и США, завоевавшие на Играх в Пекине соответственно 88, 42 и 36 золотых медалей.
Как сообщалось, Украину на Паралимпиаде будет представлять самая многочисленная сборная со времен Независимости государства. В состав команды входят 155 спортсменов из 24 областей Украины, которые будут соревноваться в двенадцати видах спорта. В целом команда насчитывает 232 чел.
По сравнению с выступлением на Паралимпиаде в Пекине, состав сборной обновился на 41%, в ней 64 новых атлета.
Фото abc-news.ru
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