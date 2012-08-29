Украинцев с января ждет долгая холодная зима

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Народный синоптик Валерий Некрасов в комментарии Главреду заявил, что декабрь станет типичным продолжением осени.
По его мнению, первый зимний месяц будет хмурым, с небольшими морозами, холодными ветрами и увеличением осадков во второй половине месяца.
«У нас нет оснований ожидать ранней и снежной зимы. Зима начнется 11 января. И новый год снова будет с небольшими морозами, -1-2 градуса, малоснежным.
Нас ждет долгая холодная зима с температурой -30 градусов. Наиболее холодным месяцем будет февраль.
А затем 9 мая как включатся +40 градусов, и так будет всё лето. То есть весна снова будет всего один месяц», – отметил Некрасов.
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фото: dv-gazeta.info
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