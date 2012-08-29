Умер создатель Крокодила Гены и Чебурашки

{1-}

В Москве на 76-м году жизни от остановки сердца умер известный мультипликатор Павел Петров, работавший над анимационными фильмами "Крокодил Гена", "Шапокляк", "Кто сказал мяу?" и многими другими, пишет РИА Новости.

Как сообщили в Ассоциации анимационного кино, прощание состоится в пятницу, 30 августа. Кремация будет произведена на Хованском кладбище.

Павел Иванович Петров родился 18 февраля 1937 года. Учился в средней художественной школе N1 в Москве. В 1956 году поступил на двухгодичные курсы мультипликаторов при "Союзмультфильме", после окончания которых был зачислен в штат объединения кукольных фильмов.

Как мультипликатор кукольного кино работал на более чем полутора десятках фильмов. В 1972 году перешел с "Союзмультфильма" на "Мульттелефильм", и трудился там до момента ликвидации студии в 1995 году. Участвовал в кукольном мультпроизводстве в Туркмении. Работал со многими классиками советской мультипликации.

В последние годы Петров работал над воспоминаниями "Арбатский декамерон", посвященными жизни Объединения кукольных фильмов "Союзмультфильма".

фото, видео: vesti.ru, youtube.com

Новости по теме:

В Севастополе забили до смерти народного артиста Беларуси

Умер Нил Армстронг - первый человек, побывавший на Луне

Умер великий украинский актер Богдан Ступка