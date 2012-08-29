MMDANCE отметили свой первый день рождения первым местом в хит-парадах

Следом за "Хид-парад FM-TV Украина" (40 телеканалов), "NaVsi100" (50 телеканалов), ТОП-11 (Ru-music), ТОП-10 (Star-tv) трек "Суббота" попал на вершину музыкального чарта лучших хитов Украины М20 (телеканал М1).

В августе MMDANCE – победители всех хит-парадов Украины, создатели летнего хита «Суббота» - отмечают свой первый день рождения. MMDANCE благодарит всех своих поклонников за то, что голосовали, поддерживали, интересовались их творчеством, и обещает, что дальше будет только веселее, танцевальнее и круче!

При поддержке фанатов дебютный клип MMDANCE «Отдыхаем» набрал в течение месяца 1000000 просмотров на Youtube! Осенью 2011 года песня «Мой босс» стала самой заказываемой на радиостанциях, а 2012-й год почитатели MMDANCE встретили под песню «Новогодняя». «Суббота!» и «Баня» так понравилась почитателям группы, что они привезли их с собой даже в Египет и Турцию, на базы отдыха и дискотеки, превратив «Субботу» в настоящий хит этого лета.

«И только благодаря вам в течение этого года наши песни возглавили все телевизионные хит-парады Украины!», - обращаются MMDANCE к своим фанатам.