В Петербурге из храма похищены мощи Александра Невского

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В Санкт-Петербурге из православного храма на Кадетской линии похищены церковная утварь и мощи святых. Среди украденных реликвий — мощи Александра Невского, сообщает портал Lifenews.
ЧП произошло в храме Святой Великомученицы Екатерины на Васильевском острове. Грабитель проник в храм через окно, а затем вскрыл и дверь в церковь и украли частицы тел 13 святых.
Пропали мощи святого мученика Иоанна Архиепископа Рижского, святых благоверных князей Петра и Феврония, преподобного Антония Дымского и Александра Невского.
Как сообщает СМИ, добычей преступника стали также украшения, которые прихожане оставляли "за исцеление":
4 золотые цепи,
10 золотых крестов,
5 золотых колец
4 кресты серебряные
5 наперстных крестов с камнями
1 потир серебряный
2 Евангелие.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
фото: rusk.ru
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