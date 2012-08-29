В Петербурге из храма похищены мощи Александра Невского

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В Санкт-Петербурге из православного храма на Кадетской линии похищены церковная утварь и мощи святых. Среди украденных реликвий — мощи Александра Невского, сообщает портал Lifenews.

ЧП произошло в храме Святой Великомученицы Екатерины на Васильевском острове. Грабитель проник в храм через окно, а затем вскрыл и дверь в церковь и украли частицы тел 13 святых.

Пропали мощи святого мученика Иоанна Архиепископа Рижского, святых благоверных князей Петра и Феврония, преподобного Антония Дымского и Александра Невского.

Как сообщает СМИ, добычей преступника стали также украшения, которые прихожане оставляли "за исцеление":

4 золотые цепи,

10 золотых крестов,

5 золотых колец

4 кресты серебряные

5 наперстных крестов с камнями

1 потир серебряный

2 Евангелие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

фото: rusk.ru

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