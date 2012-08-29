На Марсе впервые прозвучала «земная» музыка

{1-}Новая композиция известного рэппера Will.i.am стала первой песней, прозвучавшей на Марсе. Музыку, исполняемую на Земле, транслировал находящийся на далекой планете марсоход Curiosity, сообщает filmpro.ru

Как поясняют представители NASA, композиция воспевает науку, новые технологии и стремление к звездам.

Интересно, что в композиции Reach For The Stars, межпланетная премьера которой состоялась 28 августа в 16.00 по североамериканскому восточному времени, используются мелодии из голливудских научно-фантастических фильмов, посвященных исследованиям космоса.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, марсоход Curiosity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты в районе кратера Гейла 6 августа и вскоре сделал первые цветные фотографии поверхности Марса.



Стоимость аппарата – 2 ,5 миллиарда долларов, вес – около тонны: это крупнейший роботизированный аппарат за всю историю исследования Марса.

фото, видео: vesti.ru, filmpro.ru , youtube.com

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