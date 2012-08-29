Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии: 6 пострадавших

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В Румынии 29 августа вблизи населенного пункта Мексини произошло ДТП. Пассажирский автобус в котором находилось 59 граждан Украины съехал с дороги и перевернулся, сообщили в МИД Украины.

«В результате инцидента 6 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу», - уточнили в министерстве.

Согласно сообщению, украинские туристы, которые находились в автобусе, направлялись на отдых в Болгарию.

Напомним, 4 июня, в Румынии в городе Вранча перевернулся автобус. Один человек погиб и 12 получили ранения.



В автобусе были только украинцы, которые возвращались с отдыха. Шесть пострадавших были доставлены в больницу скорой помощи Вранче. Среди пострадавших четверо детей, но они получили легкие травмы.

фото: newsmoldova.ru

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