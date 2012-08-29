С родителей первоклашек в школах требуют 5 тысяч

{1-}За поступление в школу c родителей первоклашек требуют по 5 тысяч гривен. Администрации учебных заведений просят деньги "на ремонт и тетради" и т.д.

Обедневшие украинские школы просят скинуться на ремонт класса, купить компьютер, купить дорогие учебники и просто сделать благотворительный взнос на развитие школы - такие просьбы все чаще звучат в адрес родителей, пишет ТСН.

Дороже всего обходится школа родителям первоклассников. Здесь вступительные суммы могут достигать и 5 тысяч гривен.

"В одной из школ нам сказали - для того, чтобы устроить сюда своего ребенка, нужно сдать по 4 тысячи гривен на ремонт. Это что же за ремонты такие?" - рассказывает киевлянка Елена Гнатюк.

Отдельного внимания заслуживает инициатива некоторых школ закупать лично тетради и учебники. Возможно, тетради действительно дорогие, но почему же тогда не купить одну тетрадь, и не сделать с нее нужное количество копий. Полученные копии можно переплести, и это выйдет в разы дешевле! Так, например, давно делают на курсах иностранных языков", - говорит киевлянка Яна Зайцева, сыну которой 7 лет.

Как пояснил продавец школьных учебников на Петровке, представившийся Олегом, заказывая оптом тетради, книжки, и даже школьные экскурсии, "директора школ могут получать как минимум, 10%-й откат от продавцов. Если стоимость покупки завышена в разы, то процент благодарности продавцов тоже может увеличиваться в разы", - сказал он.

Стоит напомним, что требовать деньги у родителей, под любым предлогом, ни учителя, ни руководители школ не могут.

По утверждению юриста Александра Поддубного, закон гарантирует право "на бесплатное образование. Требование сделать "вступительный взнос" - попадает под определение "вымогательство" и карается законом", - говорит он.

Однако, несмотря на жалобы о поборах в школах сами родители жаловаться в правоохранительные органы не хотят. Так, в прошлом году на незаконные поборы открыто пожаловались ВГУ образования Киева около двадцати человек. Более того, в разговоре с журналистами все родители школьников попросили не называть в статье их настоящие фамилии.

"Мы все понимаем, что незаконные поборы, но что поделаешь? Откажись мы делать такие взносы, наших детей сразу же заклюют учителя в школе", - отметила одна из мам.

фото: picma.ru

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