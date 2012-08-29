На Донетчине в ДТП пострадали 4 россиянина и 3 украинца

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28 августа, в Донецкой области на 737 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский произошло ДТП. Столкнулись двуе легковушки, сообщает пресс-служба ГАИ.
По предварительным данным водитель автомобиля «ВАЗ 2102» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2110».
В результате аварии трое пассажиров автомобиля «ВАЗ 2102», а также водитель и трое пассажиров автомобиля «ВАЗ 2110» (все граждане Российской Федерации) получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.
Напомним, сегодня, 29 августа, шесть граждан Украины были госпитализированы в результате ДТП в Румынии.
фото: sai.gov.ua
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