На Донетчине в ДТП пострадали 4 россиянина и 3 украинца

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28 августа, в Донецкой области на 737 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский произошло ДТП. Столкнулись двуе легковушки, сообщает пресс-служба ГАИ.



По предварительным данным водитель автомобиля «ВАЗ 2102» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2110».



В результате аварии трое пассажиров автомобиля «ВАЗ 2102», а также водитель и трое пассажиров автомобиля «ВАЗ 2110» (все граждане Российской Федерации) получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.

Напомним, сегодня, 29 августа, шесть граждан Украины были госпитализированы в результате ДТП в Румынии.

фото: sai.gov.ua

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