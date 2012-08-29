В Италии похитили кровь Папы Иоанна Павла II

{1-} Ампула с кровью покойного Папы Римского Иоанна Павла II была похищена в Италии, однако через несколько часов ее удалось вернуть, сообщает РИА Новости.



Кровь скончавшегося 2 апреля 2005 года понтифика украли во вторник, 28 августа, когда римский священник перевозил ее из столицы в одну из пригородных церквей, где она должна была быть выставлена на всеобщее обозрение.



На данный момент полиция не сообщает, каким образом удалось вернуть похищенную ценность.



Иоанн Павел II, родившийся в Польше в 1920 году, возглавил Римско-католическую церковь в 1978 году и стал первым понтификом с 1523 года не итальянского происхождения.



В 2011 году состоялась беатификация Иоанна Павла II. Беатификация, или провозглашение блаженным, в католичестве является первой стадией прославления, после которой следует канонизация (причисление к лику святых).



Жителям Италии и раньше предоставлялась возможность увидеть ампулу с кровью Иоанна Павла II, которая была взята у понтифика в последние дни болезни сотрудниками центра переливания крови знаменитой детской больницы Bambino Gesu. Переливание Папе Римскому уже не потребовалось, а его кровь в четырех небольших контейнерах была сохранена монахинями столичной клиники.



Кровь находится в жидком состоянии, что объясняется присутствием в ней антикоагулянтов, то есть препаратов, препятствующих свертыванию крови.

Напомним, в Санкт-Петербурге из православного храма на Кадетской линии похищены церковная утварь и мощи святых. Среди украденных реликвий — мощи Александра Невского.

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