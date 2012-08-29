Призер Олимпиады пожаловалась, что была изгоем в спортшколе

На Олимпиаде в Лондоне 16-летней гимнастке из США Габриэль Дуглас удалось стать первой афроамериканской спортсменкой за всю историю подобных соревнований, выигравшей командное и абсолютное первенство на одной Олимпиаде. По словам девушки, путь к славе был слишком тернистым, сообщает Вести.ру со ссылкой на NY Daily News.

Габриэль пришла на знаменитое ток-шоу Опры Уинфри вместе с мамой и рассказала всей Америке о том, каких моральных усилий ей стоило, вопреки давлению окружающих, не бросить спорт. Что ее бывшие товарищи по юношеской команде гимнастов из школы Excalibur Gymnastics в городе Вирджиния Бич постоянно отпускали в ее адрес расистские замечания и всячески над ней издевались.

По словам мамы Габби, ее дочь рыдала сутками напролет и угрожала бросить гимнастику, если ей не переведут в другую группу, которой будет руководить другой тренер. Для элитной школы Excalibur Gymnastics заявления гимнастки стали шоком.

По словам представителя учебного заведения, Габби Дуглас никогда не жаловалась на "неуставные отношения" и издевательства со стороны сверстников и тренеров. Напротив, Габриэль всегда была одной из лучших в группе, и все окружающие относились к ней соответствующе, заявило руководство.

У самой Габби Дуглас, которая вернулась с последних Игр в Лондоне с двумя золотыми медалями, несколько иная точка зрения по этому вопросу. Девушка заявила, что с ней, порой, даже здороваться никто не хотел.

"В мой адрес постоянно звучали расистские высказывания, я чувствовала себя настоящим изгоем. Никто из группы со мной не общался. Я приходила домой с тренировок и плакала от отчаяния. Однажды один мальчик из нашей команды сказал: "Почему Габби не моет пол? Она же наш раб". Все его поддержали", — рассказала золотая медалистка в интервью Опре.

Мать одной из подруг Габби, которая училась в Excalibur Gymnastics вместе с будущей чемпионкой, также опровергла все обвинения, выдвинутые девушкой, в том числе, и в адрес ее дочери. Не исключено, что в ближайшем будущем руководство спортивной школы может навестить полиция.

Видео: youtube.com

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