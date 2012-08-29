На Донбассе сошел с рельсов поезд с углем

{1-} В среду, 29 августа, утром на железнодорожной станции «Горловка» в Донецкой области сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда, наполненные углем.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП произошло в 08:45 в городе Горловка на железнодорожной станции «Горловка» на стрелочном переводе во время движения грузового поезда в составе 56 вагонов, сошли с рельс 5 вагонов с углем. два из них - перевернулось на бок, говорится в сообщении.

Состав следовал из Красного Лимана в Днепропетровск.

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Поврежден стрелочный перевод и около 40 погонных метров железнодорожного пути.

По информации МЧС, жертв и пострадавших нет. Задержки движения поездов не было.

Ранее «Главред» сообщал, что 5 июня в Горловке уже сходил с рельсов поезд. ЧП произошло на участке железной дороги, расположенной около заправки «Центр», когда первый вагон пассажирского поезда «Одесса-Луганск» сошёл с рельсов.

фото: mns.gov.ua

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