На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение

{1-} В четверг, 30 августа, в связи со значительным ухудшением погодных условий по Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, в восточной части Украины, ночью и утром в Крыму и Приазовье местами порывы ветра 15-20 м/с.



В восточных, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях местами грозы, ночью и утром местами сильный дождь.

Напомним, ранее на 27-29 августа Министерство чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение по всей Украине.

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь 27 августа, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 130 населенных пунктов на западной Украине.

Без электричества остались 45 населенных пунктов в Ровенской, 33 – в Волынской, 29 – в Тернопольской, 23 – во Львовской областях.

фото: cxid.info

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