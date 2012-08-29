Астролог рассказал, когда в Украину придут жесткие холода

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Украину в этом году ждет очень теплая осень, а холода придут только в следующем году - январе-феврале 2013. Такой прогноз в комментарии "Главреду" сделал астролог Влад Росс.

"В начале сентября могут быть дожди, но потом они закончатся, и будет благотворный романтический бархатный сезон, который продлится вплоть до середины октября. Так что осень будет тёплой, даже жаркой, что необычно", – рассказал он.

Росс также отметил, что погода в Украине существенно изменится после 15 октября – новолуния, "когда произойдёт схождение с планетой холода – Сатурном". В то же время, он заверил, что поскольку бархатный сезон будет длительным, отдых в сентябре-начале октября будет комфортным.

"В большей степени тепло будет распространяться на Европу, Египет, Хорватию, Италию. В Крыму и Карпатах до 15 октября также можно абсолютно спокойно отдыхать. Даже запуск отопления в этом году будет позже, чем обычно", – уверен он.

Ноябрь, по прогнозам Росса, также не будет холодным. "Температура во все осенние месяцы будет выше годовой нормы. Очень жесткие холода нас ждут во второй половине января и феврале, а до этого времени будет тепло, и новый год вполне может быть со слякотью", – добавил астролог.

Больше о том, какая погода ждет Украину осенью, узнайте из материала "Главреда": Погода осенью: сколько продержится тепло в Украине.

фото: goroskoprak.ru

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