Закарпатской милиции запретили носить рубашки с «беременными обезьянами»

С недавних пор сотрудникам милиции Ужгорода официально запретили носить форменные рубашки с так называемыми «беременными обезьянами» на шевронах.

Такое решение милиции пришлось принимать из-за недоработки одной из фабрик, которая вместо красного традиционного медведя вышила на шевроне непонятное беременное животное, сообщает ТСН.

Брак заметили журналисты во время недавней пресс-конференции нового председателя Ужгородского ГУ МВД в Закарпатской области Александра Гебеша.

Как оказалось, шевроны вышивали на одной из швейных фабрик города Днепропетровска. Там ответили, что «пузатое существо» вышили из-за технической ошибки, и бракованной является только одна партия.

Тех милиционеров, которые успели приобрести шевроны с «пузатыми животными», попросили обратиться и поменять на обычные. Носить бракованные шевроны запрещено.

Ранее «Главред» сообщал, что для символа Закарпатья – бурого медведя - в районе озера Синевир построен пансионат, в котором мишки будут реабилитироваться от не выносимых условий содержания на частных турбазах и санаториях.

фото, видео: tsn.ua, ridus.ru

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