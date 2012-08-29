Анонс матча «Динамо» - «Боруссия»

29 августа 2012, 16:49

В среду, 29 августа, в 21.45 на киевском НСК «Олимпийский» продет ответный матч раунд плей-офф Лиги Чемпионов между командами  «Динамо» (Киев, Украина) и «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

Напомним, первый матч закончился 3:1 в пользу киевлян

Матч в Менхенгладбахе поставил болельщиков «Динамо» перед непростым выбором: вроде бы и игру команды Семина традиционно есть за что критиковать, но и похвалить не мешало бы, ведь результат превзошел все ожидания, сделав киевлян явными фаворитами в борьбе за путевку в групповой этап Лиги Чемпионов, сообщает ua-football.com.

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Перед ответным поединком «Динамо» в рамках Чемпионата Украины обыграло «Черноморец», стараясь при этом по максимуму экономить силы. Юрий Семин в игре с одесситами не стал экспериментировать и провел лишь две замены: вместо приболевшего Ярмоленко вышел Дуду, а Хачериди занял место Бетао в центре защиты.

С большой долей вероятности можно прогнозировать, что наставник «Динамо» и в сегодняшнем матче постарается избежать неожиданностей, а значит, выпустит состав, считающийся основным на данном этапе. Итак, Коваль пока не дает поводов усомниться в своем мастерстве, Данило Сильва - безальтернативен (если не считать универсала Гусева, конечно), Тайе Тайво с каждой игрой выглядит все лучше, Михалик наконец-то почувствовал уверенность, хотя во время открытой тренировки он вновь был вынужден обращаться за помощью к врачам.

Последнюю вакансию в обороне разыграют Бетао и Хачериди, наконец-то отбывший дисквалификацию. Бразилец отыграл уже три игры в Лиге Чемпионов, но украинец, регулярно выступает в чемпионате. Также можно констатировать факт, что Евгений научился контролировать свои эмоции, в борьбе с Люком де Йонгом его габариты будут особенно полезны.

В центре поля неплохое понимание демонстрируют Гармаш и Велозу. Семин может попытаться обезопасить свое преимущество и бросит в бой Вукоевича. Тогда придется садить на лавку кого-то из пары Нинкович-Кранчар. За мощь в атаке отвечают Идейе и Ярмоленко, который, к счастью, залечил свою ангину.

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Учитывая солидное преимущество, не стоит исключать появление с первых минут на поле Раффаэля, Мехмеди или Рубена. Каждый из этих футболистов, собственно, и переезжал в Киев с надеждой проявить себя в главном европейском клубном турнире.

«Боруссия» в свою очередь обещает бороться до последнего и сделать «все возможное и невозможное» ради достижения результата. В субботу «Жеребцы» удачно стартовали в Бундеслиге, добыв непростую победу над «Хоффенхаймом». Три очка команде Фавра принесли точные удары Майка Ханке и Хуана Аранго.

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Венесуэлец после отъезда Ройса в Дортмунд стал главным конструктором атак «Боруссии», именно на него полагают особые надежды гладбахские болельщики. Ханке первый матч с «Динамо» начинал со скамейки запасных, в этот раз он ожидается с первых минут, ведь Игор де Камарго особо не впечатлил. Место в основе Люка де Йонг - самого дорого футболиста, купленного «Боруссией» - не обсуждается. Других изменений от Фавра не предвидится, разве молодого Ринга, забившего гол в ворота Коваля, сменит чуть старший Херманн.

Напоследок напомним, что «Динамо» на своем поле сыграло 12 матчей против немецких команд. Семь поединков завершились в пользу киевлян, трижды фиксировалась ничья, дважды бело-синие уступали немецким клубам. Сегодня «Динамо» устроит и минимальное поражение, но зачем портить статистику, да еще и накануне матча с «Шахтером».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Коваль - Данило Сильва, Михалик, Хачериди, Тайво - Велозу, Гармаш, Кранчар, Нинкович, Ярмоленко - Идейе

«Боруссия»: Тер Штеген - Янтчке, Штранцль, Домингес, Дамс - Нордтвейт, Джака, Аранго, Херманн - Ханке, де Йонг

Травмированные: Шовковский, Михалик (под вопросом) - тер Штеген, Домингес (оба под вопросом)

Арбитр: Крейг Томсон (Шотландия)

Ассистенты: Дерек Роуз и Алистер Росс (оба – Шотландия)

Четвертый арбитр: Грэм Чемберс (Шотландия)

Взгляд букмекеров на матч (П1-Х-П2)

William Hill: 1,83 - 3,50 - 4,33

Марафон: 1,86 - 3,80 - 4,45

на проход в групповой этап ЛЧ

William Hill: Динамо - 1,02, Боруссия - 13,0

Марафон: Динамо - 1,025, Боруссия - 16,0

фото: dynamo.kiev.ua

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