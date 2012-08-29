Столичный ЦУМ после реконструкции обещают сделать доступным всем покупателям

В киевском ЦУМе, находящемся сейчас на реконструкции, будут представлены демократичные бренды, рассчитанные на широкую покупательскую аудиторию. Об этом в интервью сайту «Обозреватель» рассказал исполнительный директор компании «ЭСТА Холдинг» Максим Громадцов.

Напомним, «ЭСТА Холдинг» с 2010 года является владельцем киевского ЦУМа.

Исполнительный директор «ЭСТА Холдинга» сообщил, что компания ведет работу по привлечению в универмаг мировых брендов, пока не представленных в Украине.

«Есть большое количество брендов демократического плана, которые в Европе и даже в России определяют рынок, а у нас, к сожалению, такой бренд на рынке только один – это Zara. В Европе есть компании, такие, как Uniqlo, которые продают огромное количество достаточно недорогой одежды и которые создают огромный поток посетителей. До этого в Украину они не приходили, у них не было для этого серьезной площадки, какой после реконструкции может стать ЦУМ», - рассказал Громадцов.

После реконструкции на этажах ЦУМа будут установлены общие для всех отделов кассы – как и предусматривает классическая концепция универмага.

«Соответственно, у нас будет разделение по этажам, у нас будет женская одежда, детская, мужская. Будет целый этаж товаров для дома. Это будет единственный в Украине универмаг, где можно купить все. Хотим также сделать одну общую кассу для всех отделов, и чтобы ЦУМ ни в коем случае не превратился в то, во что превратился универмаг "Украина"», - отметил Максим Громадцов.

Между тем, Громадцов подчеркнул, что до реконструкции ЦУМ не был магазином с исключительно недорогими товарами.

«Есть такой миф – наверное, потому что не так много киевлян в последнее время туда ходили — что в ЦУМе продавалась хорошая недорогая украинская продукция. Она там была, безусловно. Было несколько отделов, в которых продавали украинскую продукцию относительно недорогую, но это было в объемах торговли, наверное, 10%», - отметил Максим Громадцов.

Исполнительный директор «ЭСТА Холдинга» также рассказал о сроках реконструкции универмага.

«Изначально планировали открыть ЦУМ в начале 2014 года, но сейчас передвинули открытие на весну 2015 года. Дальше мы двигаться уже не хотим. Куда еще тянуть? Главный магазин страны – а он стоит закрытый», - сообщил Громадцов.