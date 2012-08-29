Голландцы заподозрили захват авиалайнера террористами и подняли истребители

В среду, 29 августа, произошла трагикомическая история. Из-за подозрения в захвате террористами пассажирского самолета, следовавшего из испанской Малаги, ВВС Голландии подняли в воздух свои истребители.

Как оказалось, пилот авиалайнера, на борту которого находилось 180 человек, не связался с диспетчерскими службами Нидерландов. Кроме того, он приблизился к голландскому аэропорту Схипхол необычным путем. Это привело к недопониманию между пилотом и диспетчерами, которые подняли на перехват «Аэробуса» два истребителя F-16.

После приземления, в аэропорту самолет окружили сотрудники служб безопасности и держали пассажиров на борту лайнера.

Любопытно, что за какое-то время до сообщений о захвате самолета появилась информация о том, что аэропорт Схипхол был частично закрыт после обнаружения на его территории бомбы времен Второй мировой войны. Бомбу нашли во время работ, которые велись рядом с терминалом С для дальнейшего строительства здания. Терминал, который обслуживает в основном рейсы из Европы, был эвакуирован.

Ранее «Главред» сообщал, в США самолет совершил вынужденную посадку, причиной которой, по утверждениям пассажиров, стали буйная истерика капитана судна и его крики о взрывном устройстве.

видео: 1tv.ru

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