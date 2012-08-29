Ужасная буря в Луганске выворачивала деревья и ломала фонари

{1-} В ночь на среду, 29 августа, над Луганском разгулялась стихия, за сутки до того потрепавшая юг и центр Украины – Одессу, Николаев, Запорожье и Днепропетровск.

В Луганске обесточена был часть жилых домов, вывернуты с корнями деревья, простоявшие много лет, поломаны фонари уличного освещения, сообщает «EastKorr – Восточный корреспондент».

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Ранее «Главред» сообщал, что на 29 августа было объявлено штормовое предупреждение. В частности, в восточных областях Украины местами ожидались шквалы 25-30 м/с, дожди с грозами.

Из-за грозы и шквального ветра, бушевавших в Луганской области, были обесточены 103 трансформаторные подстанции. При этом метеорологи предупреждают, что сильные осадки и шквальный ветер, накануне нарушившие электроснабжение в Луганске и области, могут повториться.

фото, видео: eastkorr.net

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