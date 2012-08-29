Половина фанов «Боруссии» отказалась поддержать ее в игре против «Динамо»

{1-} Как минимум полтора сектора на НСК «Олимпийский» в матче «Динамо» против «Боруссии» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов будут пустовать.

Дело в том, что немецкой стороне была выделена квота в 3 тыс. билетов, однако реализовать среди своих болельщиков клуб из Мёнхенгладбаха смог только 1,5 тыс, сообщает «Чемпионат.com».

Продать оставшиеся билеты поклонникам «Динамо» украинский клуб также не сможет, поскольку это запрещено правилами УЕФА в целях безопасности, сообщает.

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Также сообщается, что на паспортном контроле пограничная служба Украины вынуждена была не пустить на территорию Украины супругу спортивного директора «Боруссии» Макса Эберле, которая прилетела без паспорта. Она предъявила другой документ, удостоверяющий её личность, также пытались помочь решить проблему представители ФК «Динамо», однако бескомпромиссные пограничники отправили женщину обратно в Германию.

фото: svit24.net

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