Автор изуродованного памятника Ельцину готов восстановить его безвозмездно

{1-} Скульптор Георгий Франгулян, автор монумента первому президенту России Борису Ельцину, который в 24 августа был изуродован вандалами, готов безвозмездно выполнить восстановительные работы.

«Я не пытался разбираться, за чей счет будут проводиться работы, и сейчас меня это меньше всего интересует. Хотя за ту часть, которую буду делать я, я деньги брать не собираюсь», - сказал скульптор РИА Новости.

По его словам, он узнал о случившемся практически сразу и тотчас же начал принимать участие в спасении установленного в Екатеринбурге монумента из белого мрамора, который вандалы облили синей краской, сбили буквы на постаменте и повредили лицевую часть изваяния.

«Работа продолжается, но основная часть уже практически сделана. Отмыта большая часть памятника, ее защищают специальными средствами. Я руковожу этим. Как будут проведены все работы и когда мое участие станет необходимым, я сразу отправлюсь на место», - рассказал Франгулян.

Ранее специалисты, осмотревшие памятник, констатировали, что особого ущерба ему нанесено не было. Скульптор уверен, что от полной утраты его уберегла специальная защита.

«Если бы не было покрытия защитным слоем, все было бы безвозвратно утеряно. Любой мрамор все очень хорошо впитывает, а белый - тем более. Мы предполагали, что могут быть какие-то хулиганские вещи или дети нарисуют внизу граффити, поэтому мы поставили специальную защиту, которая сработала», - отметил он.

При этом эксперты рассчитывали, что восстановить монумент получится в течение недели после того, как автор изваяния приедет на место. Сам он делать такие смелые прогнозы не спешит, говоря, что дело не только в очищении памятника, но и в воссоздании утраченных мраморных элементов.

Ранее «Главред» сообщал, что памятник Ельцину в Екатеринбурге был открыт 1 февраля 2011 года, в 80-й юбилей со дня рождения первого президента России.

фото: 66.mvd.ru

Новости по теме:

В России вандалы изуродовали памятник Ельцину

На памятнике Ленину написали «З днем народження, му*ак»

Западные СМИ о Медведеве: даже "пропитанный водкой" Ельцин был убедительнее

В Симферополе неизвестные разрисовали памятник Ленину непонятными автографами

Памятнику Ленину в Донецке приделали клешню