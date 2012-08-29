Американец нанял киллера, чтобы убить невесту-украинку

{1-} 49-летний американец Дэвид Сартин нанял киллера, чтобы убить свою украинскую невесту, 25-летнюю Елену Барыкину, с которой познакомился на сайте знакомств.

Их отношения длились примерно три года, за которые, по словам Дэвида, он потратил на девушку 57 тыс. долл, сообщает «Світ24».

Как стало известно, мужчина в разводе, и получил от бывшей жены, работавшей в нефтяной компании, 400 тыс. долл. Сам же он был нетрудоспособным и жил на скромную пенсию, так как в молодости был не раз травмирован на погрузочных работах.

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Однако в один день Елена сообщила «возлюбленному», что изменяла ему, и хочет остаться друзьями. Дэвид такого предложения не принял, и решил отомстить. Он связался с киллером, который оказался полицейским. И когда прибыл на место встречи, чтобы оплатить похищение и убийство девушки из Украины, его задержали.

Нужно отметить, Дэвид оплатил украинке обучение и карьеру, дарил ей дорогие подарки, а также путешествия в Латвию и Швейцарию. За это Барыкина могла «заплатить» жизнью: он хотел, чтобы киллер доставил девушку в деревянном ящике в Соединенные Штаты. Потом Дэвид планировал держать ее неделю в «специальной» комнате, и в конце - отравить свинцом.

Ранее «Главред» сообщал, что 34-летний гражданин Японии Кимуро Кентаро, безумно влюбленный в жительницу Днепропетровска Евгению, из местного аэропорта попал в психбольницу. Сначала японец требовал, чтобы девушка вышла за него замуж, а потом отказался возвращаться на Родину и даже выбросил свой паспорт.

фото: svit24.net

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