Семин: Команды из Бундеслиги никогда не играют слабо

Накануне ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов матча, который киевское «Динамо» проведет против менхенгладбахской «Боруссии», главный тренер «бело-голубых» Юрий Семин заявил, что любая из команд Бундеслиги никогда не играет слабо и демонстрирует при этом полнейшую самоотдачу в любом матче.

Об этом он поведал на пресс-конференции, сообщает «Динамо от Шурика».

— Все наши игроки готовятся к завтрашнему матчу, травмированных у нас нет. За прошедший с начала чемпионата Украины период мы провели 10 игр, и все эти поединки простыми не были, они были очень сложными, очень напряженными. За этот период игроки, конечно, получили громадную нагрузку. В том числе, мы играли в жару 37-38 градусов. Но я очень удовлетворен как тренировочной работой, так и отношением всех ребят к проведенным матчам, - подчеркнул тренер.

По словам Семина, сейчас ситуация достаточно трудная.

— Нам предстоит сложнейший матч, который нужно играть изо всех сил. Тем более, что в соперниках у нас ведущая команда бундеслиги. В минувшую субботу «Боруссия» подтвердила, что сильна духом, обыграв «Хоффенхайм» и показав при этом хорошую игру, - напомнил коуч киевлян и добавил. - Знаю, что завтра у нас будет полный стадион, это очень приятно. Постараемся порадовать наших болельщиков, полностью выложившись на поле. И, конечно, надеемся на их поддержку.

— Бетао помог пройти «Фейноорд», помог выиграть у «Боруссии» в первом матче. Но сейчас завершилась дисквалификация Хачериди. Наверное, это сложный выбор для вас — решить, кого из двух упомянутых защитников завтра поставить в стартовый состав?

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— Если честно, я еще не определился с составом на матч. Бетао нам, конечно, помог, но ведь и все остальные ребята тоже помогли.

— После матча с «Черноморцем» вы сказали, что Милевский не имел достаточно оснований, чтобы попасть в заявку на этот поединок. А по отношению к завтрашней встрече у него такие основания будут?

— Пока я еще не знаю. Завтра определимся.

— Вы только что сказали: «Матч надо сыграть изо всех сил». Но счет-то позволяет «Динамо» не бежать вперед. Как ваша команда должна играть завтра, чтобы и понравится болельщикам, и сэкономить силы на матч с «Шахтером»?

— О «Шахтере» надо пока забыть, потому что сейчас у нас на повестке дня — матч с «Боруссией». Подойдет время — будем говорить об игре с «Шахтером». Повторюсь, мы должны четко и ясно понимать: «Боруссия» — ведущая команда Бундеслиги, а любая из команд Бундеслиги никогда не играет слабо. Никогда! Демонстрируя при этом полнейшую самоотдачу в любом матче.

фото: dynamo.kiev.ua

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