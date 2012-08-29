Вместо Вовы Морды расстреляли его компаньона по бизнесу

{1-} Человеком, погибшим 24 августа во время обстрела автомобиля в центре Львова, в котором находился Владимир Дидух, более известный как криминальный авторитет Вова Морда, был его товарищ и компаньон по бизнесу.

Об этом начальник львовского горуправления милиции Сергей Зюбаненко рассказал изданию Zaxid.net.

По его словам, речь идет о жителе Львова 1966 года. Поэтому погибший действительно находился за рулем автомобиля, однако не был наемным работником Дидуха.

По неофициальной информации Дидух имеет долю в ресторанном бизнесе.

Ранее «Главред» сообщал, что 24 августа, около 14.00 в центре Львова на улице Князя Романа неизвестные расстреляли внедорожник «Volvo». На месте происшествия погиб один человек, второй попал в реанимацию. Всего в автомобиле было три человека. Авто, из которого стреляли, уже нашли.

Милиция просит владельцев автомобильных видеорегистраторов и мобильных камер видеонаблюдения, которые были вблизи места совершения нападения, помочь в расследовании.

«За информацию, которая реально поможет следствию, предусмотрено существенное денежное вознаграждение», - говорится в сообщении милиции.

По факту убийства и покушения на убийство возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Это уже второе покушение на криминального авторитета.

фото: zaxid.net

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