«Динамо» — «Боруссия»: стартовые составы команд

{1-} Через час в Киеве прозвучит стартовый свисток в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и менхенгладбахской «Боруссией» (начало встречи в 21:45 по киевскому времени).

А несколько минут назад стали известны стартовые составы команд на предстоящий поединок, сообщает «Динамо от Шурика».

«Динамо»: 35.Коваль, 2.Силва, 3.Бетао, 4.Велозу, 9.Ярмоленко, 11.Идейе, 19.Гармаш, 20.Гусев(К), 33.Тайво, 34.Хачериди, 36.Нинкович.

Запасные: 71.Бойко, 5.Вукоевич, 13.Мехмеди, 15.Рубен, 21.Кранчар, 37.Юссуф, 85.Раффаэль.

«Боруссия»: 1.Тер Штеген, 3.Даемс(К), 4.Брауверс, 24.Янчке, 39.Штранцль, 16.Нордвейт, 18.Аранго, 34.Джака, 7.Херрманн, 9.Де Йонг, 19.Ханке.

Запасные: 33.Хаймерот, 5.Ринг, 6.Джигерджи, 10.Де Камарго, 15.Домингес, 17.Вендт, 31.Хргота.

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