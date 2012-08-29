В Крыму найдена древнейшая в мире пирамида

{1-} В степях Крыма найдена пирамида, построенная еще в доисторические времена. В 45-метровом сооружении хранится мумия неизвестного зверя, очень похожего на египетского сфинкса.

Автором открытия стал украинский ученый Виталий Гох, который испытывал альтернативный метод поиска воды, однако нашел на совсем не природный объект, сообщает ictv.ua.

Приборы показали, что под землей похоронена гигантская пирамида, длина платформы которой достигает 72 метров.

«Пирамиды были построены в эпоху динозавров. Здесь находится резонансная камера так называемого сфинкса», - комментирует ученый.

Устройства археолога показывают сооружение с усеченным верхом полая внутри, а под ее фундаментом сохраняется мумия неизвестного существа. Кто стал автором крымской пирамиды, он еще не определил, однако уже сейчас уверен в уникальности своей находки: такой старой постройкой не может похвастаться ни одна страна в мире.

Ранее «Главред» сообщал, что археолог Анжела Микол из США обнаружила два ранее неизвестных комплекса пирамид в Египте. Причем одна из пирамид может оказаться в три раза больше Великой пирамиды Хеопса в Гизе.

фото, видео: ictv.ua

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