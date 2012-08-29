Ураган «Айзек» ударил по Новому Орлеану

Ураган первой категории «Айзек» добрался до города Новый Орлеан на побережье Мексиканского залива в США.

Противопаводковые сооружения в одном из районов города, по сообщениям, были нарушены, что привело к подтоплению домов, сообщает BBC.

В целом система защиты Нового Орлеана от наводнений держится хорошо, ведь жители извлекли уроки семилетней давности, когда город был разрушен намного более мощным ураганом «Катрина».

Ранее «Главред» сообщал, что в ночь на 29 август «Айзек» достиг юго-восточного побережья Луизианы. Скорость ветра в эпицентре урагана достигала 130 километров в час.

фото: nydailynews.com

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