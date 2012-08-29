Названа причина ДТП с украинцами в Румынии

Автобус с 59-тью украинскими туристами, который попал в ДТП в Румынии, съехал в кювет из-за того, что дорога была очень узкой.

Об этом сам водитель рассказал румынским полицейским, сообщает ТСН.

Как стало известно, автобус на скорости съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП восемь человек попали в больницу. У одной женщины диагностировали серьезные травмы рук и ног, и есть подозрения на повреждения позвоночника.

Украинцы ехали на отдых в Болгарию. Среди пассажиров было десять детей, но они не пострадали. Остальные туристы уже пересели в другой автобус и продолжают путь к морю.

Тем временем с украинским водителем общается местная полиция.

«Он сказал, что дороги у нас очень узкие, и когда навстречу выехал грузовик, он пытался избежать столкновения. Но обочина была мокрая. Водитель потерял контроль и автобус перевернулся в кювете», - рассказал полицейский Богдан Зотои.

Ранее «Главред» сообщал, что 4 июня, в Румынии в городе Вранча перевернулся автобус. Один человек погиб и 12 получили ранения. В автобусе были только украинцы, которые возвращались с отдыха. Шесть пострадавших были доставлены в больницу скорой помощи Вранче. Среди пострадавших было четверо детей, но они получили легкие травмы.

фото: newsmoldova.ru

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