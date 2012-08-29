В аэропорту Амстердама ликвидировали бомбу в 500 кг

{1-} Международный аэропорт Амстердама «Схипхол» в среду полностью возобновил работу, после того как взрывотехники вывезли оттуда бомбу времен Второй мировой войны.

Аэропорт был частично закрыт после того, как во время раскопок, которые велись рядом с терминалом С для дальнейшего строительства здания, была обнаружена бомба весом около 500 килограммов. Инцидент привел к отмене и задержке нескольких десятков рейсов, сообщает РИА Новости.

Ранее «Главред» сообщал, что в «Схипхоле» в сопровождении истребителей ВВС Нидерландов совершил посадку самолет испанской компании Vueling Airlines - тогда появилось подозрение, что лайнер захвачен террористами.

Однако вскоре выяснилось, что произошло недоразумение. При заходе на посадку в аэропорт Амстердама возникли проблемы со связью между командиром корабля и авиадиспетчером на контрольной башне, что было истолковано диспетчерской службой как «проблема с безопасностью на борту воздушного судна». В соответствии с инструкцией, предусмотренной на этот случай, был подан сигнал о том, что самолет захвачен.

фото: wikimedia.org

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