В матче «Динамо» - «Боруссия» пока 0:0

В проходящем в Киеве ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и менхенгладбахской «Боруссией» закончился первый тайм.

Шотландский арбитр матча Крейг Томсон зафиксировал счет.

На 4-й минуте Браун Идейе выходил на ворота немецкой команды, однако вратарь оттеснил его от ворот, позже Гусев прорывался в атаку, но попал в офсайд.

Потом Идейе еще два раза попал в ловушку немецких защитников, оказавшись вне игры.

На 31-й минуте «Динамо» создало еще один голевой момент, однако не смогло его реализовать.

Любопытно, что «Динамо» владело мячом 40% игрового времени, а Боруссия, соответственно, 60.

Удары — 4-5

Удары в створ — 3-2

Нарушения правил — 3-9

Вниманию болельщиков: после 15-минутного перерыва команды поменяются, и «Динамо» будет атаковать в «Бессарабские ворота», именно туда Андрей Шевченко вколотил два мяча в игре со Швецией (2:1).

Напомним, что команды вышли на поле в следующих составах:

«Динамо»: 35.Коваль, 2.Силва, 3.Бетао, 4.Велозу, 9.Ярмоленко, 11.Идейе, 19.Гармаш, 20.Гусев(К), 33.Тайво, 34.Хачериди, 36.Нинкович.

Запасные: 71.Бойко, 5.Вукоевич, 13.Мехмеди, 15.Рубен, 21.Кранчар, 37.Юссуф, 85.Раффаэль.

«Боруссия»: 1.Тер Штеген, 3.Даемс(К), 4.Брауверс, 24.Янчке, 39.Штранцль, 16.Нордвейт, 18.Аранго, 34.Джака, 7.Херрманн, 9.Де Йонг, 19.Ханке.

Запасные: 33.Хаймерот, 5.Ринг, 6.Джигерджи, 10.Де Камарго, 15.Домингес, 17.Вендт, 31.Хргота.

фото: fcdynamo.kiev.ua

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