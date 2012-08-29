Немец хотел нелегально вывезти невесту из Украины

В среду, 29 августа, утром пограничники Мостиского отряда в пункте пропуска «Шегини» во Львовской области предотвратили попытку незаконного вывоза гражданином Германии за границу гражданки Украины, которую обнаружили спрятанной под одеялами в автомобиле BMW.
Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.
Проверяя документы и транспортное средство, на котором немец возвращался домой через украинско-польскую границу, пограничники заметили между передним и задним сиденьем автомобиля прикрытые одеялом вещи. Во время более тщательного осмотра выяснилось, что 46-летний немец таким образом в своем BMW хотел вывезти 32-летнюю украинку.
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Со слов немца стало известно, что с украинкой он познакомился через Интернет.
Как отмечается в сообщении, в отношении указанной гражданки составлены процессуальные документы за незаконное пересечение государственной границы. В отношении гражданина Германии рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
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фото pvu.gov.ua
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