«Динамо» - «Боруссия» 0:1, Хачериди забил в свои ворота

29 августа 2012, 22:56

{1-} В проходящем в Киеве ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и менхенгладбахской «Боруссией» основной центральный защитник киевлян Евгений Хачериди головой забил гол в свои ворота.

Это на 70-йминуте Аранго подал с правого фланга, в центре штрафной «Динамо» де Йонг нанес удар по воротам Коваля, мяч срикошетил о голову Хачериди и влетел в сетку - 0:1.

Напомним, что на 47-й минуте Ярмоленко пробил метров с 20-ти - выше ворот. На 50-й минуте «Боруссия» ответила абсолютно аналогичным ударом Ханке - и по расстоянию до ворот, и по качеству исполнения.

На 52-й минуте Велозу обостил игру - мягким парашютом накинул мяч в штрафную на Гармаша, но тот в створ ворот не попал.

Минутой позже голевой момент создала "Боруссия". Аранго нанес мощнейший удар метров с 23-х - Коваль среагировал, но мяч не удержал - Херрман уже был готов сыграть на добивании, но кипер "Динамо" все-таки первым успел к сфере и накрыл ее в ногах у соперника.

Потом в правой части штрафной "Боруссии" Ярмоленко обыгрался в касание с Гусевым, после чего пытался обводящим ударом направить мяч в дальний угол, но был неточен.

На 4-й минуте Браун Идейе выходил на ворота немецкой команды, однако вратарь оттеснил его от ворот, позже Гусев прорывался в атаку, но попал в офсайд.

Потом Идейе еще два раза попал в ловушку немецких защитников, оказавшись вне игры.

На 31-й минуте «Динамо» создало еще один голевой момент, однако не смогло его реализовать.

Любопытно, что «Динамо» владело мячом 40% игрового времени, а Боруссия, соответственно, 60.

Напомним, что команды вышли на поле в следующих составах:

«Динамо»: 35.Коваль, 2.Силва, 3.Бетао, 4.Велозу, 9.Ярмоленко, 11.Идейе, 19.Гармаш, 20.Гусев(К), 33.Тайво, 34.Хачериди, 36.Нинкович (5.Вукоевич).

Запасные: 71.Бойко, 13.Мехмеди, 15.Рубен, 21.Кранчар, 37.Юссуф, 85.Раффаэль.

«Боруссия»: 1.Тер Штеген, 3.Даемс(К), 4.Брауверс, 24.Янчке, 39.Штранцль, 16.Нордвейт, 18.Аранго, 34.Джака, 7.Херрманн, 9.Де Йонг, 19.Ханке.

Запасные: 33.Хаймерот, 5.Ринг, 6.Джигерджи, 10.Де Камарго, 15.Домингес, 17.Вендт, 31.Хргота.

фото: fcdynamo.kiev.ua

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