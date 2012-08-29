В Англии появилась крупнейшая скульптура человека на Земле

{1-}На севере Англии появилось самое большое скульптурное изображение человека на Земле. Скульптор Чарльз Дженкинс создал ландшафтную скульптуру лежащей женщины, длиной около 400 метров. Об этом сообщает The Press Association.

Скульптура называется Нортумберландия. Увидеть ее целиком можно только с воздуха.

Она была создана из камней, земли и пустой горной породы неподалеку от деревни Шоттон, где располагается крупнейшая угольная шахта в Англии. Как сообщает Artinfo, на создание скульптуры, помимо прочих материалов, ушло около полутора миллиона тонн шлака, образовавшегося в результате работ на этой шахте, пишет Lenta.ru.

Затраты на создание Нортумберландии составили около трех миллионов фунтов стерлингов.

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Масштаб работы Дженкса отсылает к масштабам добычи угля в этом районе, а сама скульптура призвана служить своеобразной компенсацией за деятельность человека.

По словам представительницы компании-проектировщика, работающей в районе Шоттона, скульптура ничего не обозначает и представляет собой «просто женщину».

Она откроется для публики в сентябре 2012 года.

Скульптура была неоднозначно воспринята местными жителями, которые прозвали ее «толстой хабалкой». Феминистки, со своей стороны, обвинили авторов проекта в дискриминации женщин.

Фото journallive.co.uk

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