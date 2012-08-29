Умер кинорежиссер Леонид Головня

{1-}В Мадриде на 74 году жизни от инсульта скончался советский кинорежиссер и сценарист Леонид Головня, передает в среду агентство EFE со ссылкой на его родственников.

Режиссер, который жил в Нью-Йорке и Мадриде, работал в испанской столице над новым проектом, основанный на его собственном романе "Запах лимона", написанном в 2007 году. Как уточняет агентство, герой книги, преследуемый русской мафией, бежит из России на испанский курорт Марбелью, чтобы найти миллион евро и отомстить убийцам своих родителей, сообщает Лента.ру.

Головня родился в 1939 году в Москве. В 1961 году он окончил географический факультет МГУ, а в 1966 году - режиссерский факультет ВГИКа. Вскоре после этого он стал режиссером на студии "Мосфильм". Головня снял такие фильмы как "Эхо далеких снегов" (1969), "Конец Любавиных" (1972), "Матерь человеческая" (1975), "Вишневый омут" (1982).

Головня был одним из основателей творческого Совета кинообъединения "Паритет" при Кинофонде России, а также являлся членом Международного Фонда радио- и телевизионных продюсеров и Ассоциации иностранной прессы Нью-Йорка.

Как сообщили в Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов, кремация состоится вечером в среду в Мадриде, а дата и формат прощания с режиссером в Москве уточняются.

Фото janarmenian.ru

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