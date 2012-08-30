Янукович подарил монастырю микроавтобус

{1-}Президент Виктор Янукович принял участие в заупокойной литии по схиархимандриту Зосиме в селе Никольское Донецкой области,. а потом подарил монастырю микроавтобус.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Службу, которая состоялась в день десятой годовщины смерти святого отца, отслужил настоятель Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря епископ Алипий.

«Все, что отец Зосима нам завещал, мы помним и чтим, - сказал Янукович. - Поклонимся ему, поклонимся той святой памяти о нем, которая живет в наших душах».

Президент возложил цветы на могилу схиархимандрита.

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион поблагодарил Януковича за посещение святой обители. «Мы благодарим вас за те молитвы, которые Вы вознесли на святой горе Афон, прося Бога и Божью Матерь о покровительстве и благословении нашей любимой Украины», - также сказал митрополит.

Президент также передал настоятелю монастыря сертификат на микроавтобус для нужд обители.

фото: facebook.com

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