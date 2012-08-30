Фавр: "Боруссия" где-то не дожала "Динамо"

{1-}Главный тренер мёнхенгладбахской "Боруссии" Люсьен Фавр считает, что его команде не хватило игры на флангах, чтобы дожать "Динамо" и вырвать победу. Так он прокомментировал игру своих подопечных в ответном матче четвёртого квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским "Динамо", сообщает «Чемпионат.com».



"Достойного результата мы добились в Киеве. Увы, мы проиграли на своём поле. Сегодняшняя игра показала, что нам не хватило качества, чтобы пройти в групповой турнир Лиги чемпионов. Увы, нам не удалось этого сделать.



Был момент, когда показалось, что победа по сумме двух матчей близка. Это когда счёт был 2:0 в нашу пользу. Понятно, что мы не доиграли где-то, не дожали соперника, нам не хватало игры на флангах. Нам нужно было больше активности в полузащите. всё это привело к такому результату.



Результат надо принять таким, каким он есть. Будем стараться сохранять позитивный настрой. Опять таки не надо забывать, что "Боруссия" долго не играла в еврокубках. Мы заняли четвёртое место в чемпионате, высоко поднялись. В этом сезоне уже стартовали в бундеслиге, и надо продолжать играть в том же духе", — сказал Фавр.

Напомним, первый матч квалификации Лиги чемпионов «Боруссия» - «Динамо» завершился гостевой победой киевлян 3:1.

Первыми гол забили хозяева – на 13-й минуте Аранго выполнил диагональную передачу на Ринга, который принял мяч в штрафной, обыграл Данило Силву и пробил в ближний угол ворот. Коваль среагировал на удар, но отразить его не смог – 1:0.

На 28-й минуте капитан «Динамо» Тарас Михалик сравнял счет. Второй гол забил Андрей Ярмоленко, а третий мяч - автогол голландского легионера «Борускии» Л. де Йонга.

В ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и менхенгладбахской «Боруссией» счет стал 1:2 в пользу немцев. Несмотря на проигрыш "Динамо" прошло в групповой турнир Лиги чемпионов

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