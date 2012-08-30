Стали известны все участники группового турнира Лиги Чемпионов

{1-}Сегодня, 29 августа, состоялись последние ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Спартак, Лилль, Селтик и Клуж присоединятся в соревновании лучших команд Европы к Динамо, Шахтеру и Зениту, сообщает Корреспондент.
Фенербахче Турция – Спартак Россия 1:1 (первый матч: 1:2)
Гол: Соу (69) - Ари (5)
Удаление: Де Зеув (82)
Фенербахче: Гюнок, Генюл, Коркмаз, Йобо, Калдырым, Шахин, Топал, Красич, Топуз, Кюйт, Соу
Спартак: Дикань, Сухи, Инсаурральде, Макеев, Макгиди, де Зеув, К.Комбаров, Ромуло, Д.Комбаров, Эменике, Ари
Лилль Франция – Копенгаген Дания 2:0 (первый матч – 0:1)
Гол: Лукас Динье (44), Тулио де Мело (105)
Лилль: Ландро, Бериа, Динье, Баша, Шеджу, Бальмон, Мавуба, Мартен, Калу, Пайе, де Мело
Копенгаген: Виланд, Сигурдссон, Стадсгард, Овьедо, Якобсен, Клодемир, Боланьос, Бенгтссон, Т. Кристенсен, Йоргенсен, Сантин
Селтик Шотландия – Хельсинборг Швеция 2:0 (первый матч – 2:0)
Гол: Гари Хупер (30), Ваньяма (88)
Селтик: Форстер, Изагирре, Малгрю, Мэттьюз, Уилсон, Коммонс, Форрест, Браун, Ваньяма, Самарас, Хупер
Хельсинборг: Ханссон, Sadiku, Атта, Андерссон, Малангу, Бедойя, Wahlstedt, Гаши, Uronen, Сорум, Джурджич
ЧФР Румыния – Базель Швейцария 1:0 (первый матч – 2:1)
Гол: Пантелис Капетанос (20)
ЧФР: Фелгейраш, Мурешан, Иву Пинту, Рада, Камора, Каду, Бастос, Саре, Диогу Валенте, Капетанос, Сугу
Базель: Зоммер, Пак Чжу Хо, Сауро, Драгович, Диас, Ф. Фрай, Кабрал, Штейнхофер, Штреллер, А. Фрай, Деген
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