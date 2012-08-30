Бушующий на территории США ураган Айзек, ослабел до тропического шторма, сообщает Национальный центр предупреждения об ураганах США.

На настоящий момент максимальная сила ветра достигает 112 километров в час, эпицентр шторма находится в 80 километрах к западу от столицы штата Луизиана города Новый Орлеан, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Также сообщается, что власти Нового Орлеана в среду объявили в городе комендантский час в связи с приближением мощного урагана, жителям запрещено выходить на улицу с момента захода солнца и до рассвета, сообщает РИА Новости.

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В настоящий момент полицейские автомобили патрулируют пустынные улицы города, на который обрушился сильный ветер и проливной дождь.

В результате ливневого дождя, часть малонаселенной территории на юго-западе штата оказалась затоплена. Спасатели эвакуировали нескольких жителей этого района. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Обама поручил подготовить южные штаты к последствиям урагана

Барак Обама поручил Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) не только оказывать помощь регионам, уже пострадавшим от урагана «Исаак», но и принять меры по подготовке других штатов к возможным последствиям шторма в виде сильного дождя и ветра. Президент СШАпоручил Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) не только оказывать помощь регионам, уже пострадавшим от урагана «Исаак», но и принять меры по подготовке других штатов к возможным последствиям шторма в виде сильного дождя и ветра. «Президент поручил FEMA продолжать делать все, чтобы у местных властей и спасателей были необходимые ресурсы, в том числе, для восстановления энергоснабжения после шторма... Президент также ясно дал понять, что хотя основное внимание сейчас сосредоточено на жителях побережья Мексиканского залива, которым угрожает шторм, он ждет от FEMA бдительности и принятия необходимых мер в штатах в глубине страны, которые в ближайшие дни и в выходные могут пострадать от сильных ветра и дождя», - говорится в сообщении Белого дома. В сообщении подчеркивается, что Обама находится на постоянной связи с губернаторами Алабамы, Миссисипи, Флориды и Луизианы, а также с руководителями ведомств, ответственных за подготовку к природным катаклизмам и ликвидацию их последствий. Напомним, из-за урагана закрыли несколько аэропортов в американских штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама, около 1,5 тысячи рейсов отменены. Также сообщается, что более 600 тысяч потребителей в Луизиане остались без электроэнергии.

Напомним, 28 августа, Обама объявил режим чрезвычайного положения в штате Луизиана, на который надвигается тропический шторм Исаак.

фото: nydailynews.com

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