В Днепропетровске, как Оксану Макар, изнасиловали и хотели сжечь девушку

{1-}В Днепропетровске изнасиловали и пытались сжечь девушку "по сценарию" Оксаны Макар. Как утверждает пострадавшая, насильники предлагали ей 5000 за молчание, пишет Сегодня.

20-летнюю днепропетровчанку насиловали, душили, а потом хотели сжечь двое мужчин. Происшествие произошло 11 августа в 18.00 в тупике 12 трамвая.

Об этом рассказала сама пострадавшая. На следующее утро, 12 августа, девушка обратилась к медикам, однако обследование смогла пройти только через 4 дня.

По словам девушки, в Бабушкинском райотделе милиции тоже долго не хотели принимать заявление. «Вначале задержали одного насильника, а потом мне сказали, что их обоих задержали. И в итоге они оба на свободе, их отпустили. Через девушку брата одного из насильников они предложили мне встретиться и предлагали 5000, чтобы я забрала заявление, но я отказалась – хочу, чтобы их наказали. Позже следователь Евгений Белогуб позвонил мне, чтобы я принесла одежду, в которой была в день изнасилования. У себя в бумагах он отметил, что забрал ее, а мне никакого документа об этом не дал. Сказал «сейчас приду» и с тех пор не могу его нигде найти, трубку он не берет. А в милиции сказали, что в возбуждении дела по моему заявлению мне отказали», – рассказала девушка, показав на своем теле несколько больших ожогов и ссадин.



В пресс-службе МВД ответили, что пока не знают об этом случае, но пообещали разобраться. Следователь Белогуб на наш звонок не ответил.

Как сообщал ранее Главред, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо.

Суд рассматривает уголовное дело в oтнoшeнии Eвгения Kpacнoщeкa, Aртема Пoгocянa и Mаксима Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины.

Евгению Краснощеку также вменяют действия, предусмотренные ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).

фото: novosti-n.mk

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